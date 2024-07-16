Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transferde titiz bir çalışma yürütülüyor. Sarı-kırmızılılarda bu anlamda gündeme sıklıkla gelen o yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'da taraftarların sabırsızlıkla beklediği oyuncunun transferinde 'Mauro Icardi' engeli ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
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Icardi'den fazla hiçbir oyuncuya bütçe ayırmayan Galatasaray cephesi, bu yüzden Rafa Silva transferinde masadan kalkmıştı.
TRANSFER LİMİTİ AÇILDI
Sarı-kırmızılılar, sağ bek ve 8 numara takviyesini 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci kampa yetiştirmeyi planlıyor.
Rennes ve Doue, Tottenham ve Hojbjerg, Wendel ve Zenit ile görüşmeler devam ediyor.
Zaniolo'yu kiralayan Galatasaray'ın transfer limiti açıldı.
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