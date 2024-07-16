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Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transferde titiz bir çalışma yürütülüyor. Sarı-kırmızılılarda bu anlamda gündeme sıklıkla gelen o yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'da taraftarların sabırsızlıkla beklediği oyuncunun transferinde 'Mauro Icardi' engeli ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!

Avusturya kampına sadece Batshuayi'yi yetiştiren Galatasaray, yıldız oyuncularla temas kuruyor ancak maliyetlere takılıyor.

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Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!

İngiltere'de temsilcisi ile görüşülen McTominay, sarı-kırmızılılardan 10 milyon Euro talep etti ancak bu rakam kabul edilmedi.

Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!

Yönetim, maaş skalasında üst limiti 10 milyon Euro kazanan Mauro Icardi olarak belirledi.

Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!

Icardi'den fazla hiçbir oyuncuya bütçe ayırmayan Galatasaray cephesi, bu yüzden Rafa Silva transferinde masadan kalkmıştı.

Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!

TRANSFER LİMİTİ AÇILDI

Sarı-kırmızılılar, sağ bek ve 8 numara takviyesini 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci kampa yetiştirmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!

Rennes ve Doue, Tottenham ve Hojbjerg, Wendel ve Zenit ile görüşmeler devam ediyor.

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