Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli!

Avusturya kampına sadece Batshuayi'yi yetiştiren Galatasaray, yıldız oyuncularla temas kuruyor ancak maliyetlere takılıyor.

İngiltere'de temsilcisi ile görüşülen McTominay, sarı-kırmızılılardan 10 milyon Euro talep etti ancak bu rakam kabul edilmedi.