TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray anlaşmaya vardı...

Tottenham'ın gönderilecekler listesindeki Hojbjerg için devreye giren Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin verdiği tekliften daha cazip bir teklifle Danimarkalı dinamoyla el sıkıştığı bildirildi.

İMZA AN MESELESİ Sarı kırmızılılar, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada forma giymesi, savaşçı, teknik ve tempolu bir futbolcu olması nedeniyle Okan Buruk'un da çok istediği Höjbjerg transferi için geri sayıma geçti.