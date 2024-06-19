TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray anlaşmaya vardı...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız isimle anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların bu hamlesinin ardından yeni sezon öncesi ortamı yine hareketlenecek. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Önümüzdeki sezonda ön elemeyi geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılar, transfer listesini bu ölçüde şekillendiriyor.
Kadro mühendisliğini oluşturmaya çalışan Galatasaray'da son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların, Mourinho'nun orta saha için bir numaralı transfer adayı Pierre Emile Hojbjerg.
Sarı-kırmızılıların, Premier Lig ekibi Tottenham'ın 28 yaşındaki Danimarkalı ön liberosu Pierre Emile Hojbjerg için devreye girdiği, oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Tottenham'ın gönderilecekler listesindeki Hojbjerg için devreye giren Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin verdiği tekliften daha cazip bir teklifle Danimarkalı dinamoyla el sıkıştığı bildirildi.
İMZA AN MESELESİ
Sarı kırmızılılar, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada forma giymesi, savaşçı, teknik ve tempolu bir futbolcu olması nedeniyle Okan Buruk'un da çok istediği Höjbjerg transferi için geri sayıma geçti.
Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız için İngiliz ekibiyle 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, Southampton'dan 16.5 milyon euro'ya gelen, 2020'den beri Tottenham'da oynayan Viking dinamoya, yıllık 5 milyon euro civarında bir maaş ödeyeceği öne sürüldü.