CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak stoper hattı için gündeminde yer alan Malang Sarr için teklifini iletti. Yapılan teklif canlı yayında duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 11:40
Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de savunma hattının güçlendirilmesi planlanıyor. Sarı lacivertlilerde özellikle sol stopere takviye yapılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Lens ile kontratı sona eren 27 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr'ın temsilcisiyle yüz yüze görüşüldü.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Fenerbahçe, Malang Sarr'a 2 milyon Euro imza parası, 5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Sarı-lacivertliler, Fransız stoperden yanıt bekliyor.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Sol stoperde oynayan Malang Sarr, aynı zamanda sol bekte de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Fenerbahçe'nin öncelikli tercihi olan Malang Sarr'ın yanı sıra, transferin sonuçlanmaması ihtimali göz önünde bulundurularak, listeye 3 önemli alternatif stoper eklendi.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın daha önce beraber çalıştığı ve çok beğendiği Kim Min Jae alternatifler arasında ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki stoper için 20 milyon euroluk bir bonservis isteniyor.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Listede ayrıca Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki Jose Gimenez var.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Diğer bir alternatif isim ise Manchester City'nin teklif beklediği 31 yaşındaki Nathan Ake.

Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu

Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede stoper transferinde nihayete ermesi amaçlanıyor.

Okan Buruk'un gözdesinde rakip Simeone!
F.Bahçe'de flaş Yiğit Efe Demir gelişmesi!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
MHP lideri Bahçeli'den AB'nin Türkiye raporuna tepki: Herkes haddini bilecek! | "Kimse Türkiye'ye istikamet çizemez"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
Aslan'dan İbrahim Maza bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş Yiğit Efe Demir gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Yiğit Efe Demir gelişmesi! 10:05
Filenin Efeleri sahaya çıkıyor Filenin Efeleri sahaya çıkıyor 09:56
Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! 01:20
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 01:20
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 01:20
G.Saray'ın transfer teklifine ret! G.Saray'ın transfer teklifine ret! 01:19
Daha Eski
Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak! Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak! 01:19
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı 01:19
G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... 01:19
Faslı yıldız G.Saray'a! Faslı yıldız G.Saray'a! 01:19
Okan Buruk'un gözdesinde rakip Simeone! Okan Buruk'un gözdesinde rakip Simeone! 23:13
F.Bahçe'ye sambacı stoper! F.Bahçe'ye sambacı stoper! 00:40