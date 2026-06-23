Fenerbahçe'de Malang Sarr çılgınlığı! Yapılan teklif belli oldu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak stoper hattı için gündeminde yer alan Malang Sarr için teklifini iletti. Yapılan teklif canlı yayında duyuruldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 11:40
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de savunma hattının güçlendirilmesi planlanıyor. Sarı lacivertlilerde özellikle sol stopere takviye yapılması hedefleniyor.
Lens ile kontratı sona eren 27 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr'ın temsilcisiyle yüz yüze görüşüldü.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Fenerbahçe, Malang Sarr'a 2 milyon Euro imza parası, 5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Sarı-lacivertliler, Fransız stoperden yanıt bekliyor.
Sol stoperde oynayan Malang Sarr, aynı zamanda sol bekte de görev yapabiliyor.
Fenerbahçe'nin öncelikli tercihi olan Malang Sarr'ın yanı sıra, transferin sonuçlanmaması ihtimali göz önünde bulundurularak, listeye 3 önemli alternatif stoper eklendi.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın daha önce beraber çalıştığı ve çok beğendiği Kim Min Jae alternatifler arasında ilk sırada yer alıyor.
Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki stoper için 20 milyon euroluk bir bonservis isteniyor.
Listede ayrıca Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki Jose Gimenez var.
Diğer bir alternatif isim ise Manchester City'nin teklif beklediği 31 yaşındaki Nathan Ake.
Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede stoper transferinde nihayete ermesi amaçlanıyor.