Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler
Galatasaray'da 10 numara transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi: Leverkusen forması giyen Cezayirli İbrahim Maza için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Avrupa devleriyle bu transferde yarışıyor. 20 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası sonrasında teklifleri değerlendirecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 20:30 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 23:42
CAN UZUN TARİFESİ
Bundesliga'da harika bir sezon geçiren Maza, Avrupa'nın önemli takımlarının da gündemine gelmeye başladı.
Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu için tıpkı Can Uzun transferinde olduğu gibi 40 milyon euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, bu bedele anlaşma zemini arıyor.
Ancak Cezayir Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bulunan Maza, turnuvanın ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı tercih eden Maza, kulübünden kolaylık isteyecek.
KOLAYLIK İSTEDİ
Kariyerine Devler Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek isteyen Maza, Dünya Kupası öncesi Leverkusen yönetiminden olası bir teklif karşısında kolaylık talep etmişti.
Önünün açılmasını isteyen Cezayirli futbolcu, gelecek tekliflerin değerlendirilmesini bekliyor. Ancak tüm gelişmeler Maza'nın Dünya Kupası macerasının ardından şekillenecek.
LEVERKUSEN'DE 12 SKOR KATKISI
İyi bir sezon geçiren İbrahim Maza, Bundesliga'da etki bıraktı. Sergilediği performansın ardından Avrupa'nın önemli takımlarının da radarına giren Cezayirli futbolcu, sezonu 5 gol ve 7 asistle tamamladı.
12 kez skor katkısında bulunan başarılı futbolcu, genç yaşına karşın önemli bir tecrübe edindi.
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