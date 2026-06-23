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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

Galatasaray'da 10 numara transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi: Leverkusen forması giyen Cezayirli İbrahim Maza için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Avrupa devleriyle bu transferde yarışıyor. 20 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası sonrasında teklifleri değerlendirecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 20:30 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 23:42
Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

Transfer döneminde aceleci davranmayan ancak çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

Orta saha ve 10 numara transferlerine öncelik veren sarı-kırmızılılar, bu iki bölge için çok önemli bütçeleri gözden çıkarmış durumda. Uzun bir süredir Can Uzun ile ilgili temaslarda bulunan Galatasaray, başka alternatifleri de masaya yatırıyor.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

Bu isimlerden birisi de Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 20 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu İbrahim Maza.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

CAN UZUN TARİFESİ
Bundesliga'da harika bir sezon geçiren Maza, Avrupa'nın önemli takımlarının da gündemine gelmeye başladı.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu için tıpkı Can Uzun transferinde olduğu gibi 40 milyon euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, bu bedele anlaşma zemini arıyor.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

Ancak Cezayir Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bulunan Maza, turnuvanın ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı tercih eden Maza, kulübünden kolaylık isteyecek.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

KOLAYLIK İSTEDİ
Kariyerine Devler Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek isteyen Maza, Dünya Kupası öncesi Leverkusen yönetiminden olası bir teklif karşısında kolaylık talep etmişti.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

Önünün açılmasını isteyen Cezayirli futbolcu, gelecek tekliflerin değerlendirilmesini bekliyor. Ancak tüm gelişmeler Maza'nın Dünya Kupası macerasının ardından şekillenecek.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

LEVERKUSEN'DE 12 SKOR KATKISI
İyi bir sezon geçiren İbrahim Maza, Bundesliga'da etki bıraktı. Sergilediği performansın ardından Avrupa'nın önemli takımlarının da radarına giren Cezayirli futbolcu, sezonu 5 gol ve 7 asistle tamamladı.

Galatasaray'dan İbrahim Maza bombası! Transferde dev rakipler

12 kez skor katkısında bulunan başarılı futbolcu, genç yaşına karşın önemli bir tecrübe edindi.

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