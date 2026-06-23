Transfer döneminde aceleci davranmayan ancak çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Orta saha ve 10 numara transferlerine öncelik veren sarı-kırmızılılar, bu iki bölge için çok önemli bütçeleri gözden çıkarmış durumda. Uzun bir süredir Can Uzun ile ilgili temaslarda bulunan Galatasaray, başka alternatifleri de masaya yatırıyor.