ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Enzo Millot'un esas bölgesi 10 numara. Topla çıkışları, tekniği ve sürati ile dikkat çeken Fransız yıldız, gerek duyulduğunda farklı bölgelerde de büyük bir başarıyla forma giyebiliyor. Merkez orta saha ve kanatlarda da formaya giymeye çok alışkın olan 23 yaşındaki oyuncu, 10 numarada ise resital sunabiliyor.