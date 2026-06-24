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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda orta sahaya yıldız bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un uzun süredir beğendiği genç yıldız yeniden sarı-kırmızılıların radarına girdi. Geçen yıl yüksek bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmeyen Enzo Millot transferi yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ötesini hayal eden G.Saray, güçlü ve geniş bir kadro ile devlerle rekabet edebilmek istiyor.

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

Bu nedenle son yıllarda iyi bir yapılanma içerisine giren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda güçleniyor.

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

Geçen sezon da Türkiye'ye transferi gündeme gelen ancak Alman ekibi Stuttgart'tan Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye 30 milyon euro karşılığında transfer olan Fransız Enzo Millot, yeniden gündeme geldi. Geçen sezon olduğu gibi Avrupa'da oynamak isteyen Millot, G.Saray'ı önemli bir seçenek olarak görüyor.

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

OKAN BURUK BEĞENİYOR

Geçen yıl bonservisi nedeniyle transfer gerçekleşmezken, bu kez oyuncunun da ayrılmak istemesiyle G.Saray bedeli istediği seviyeye düşürmek istiyor. Ancak yönetim ilk olarak Millot'u kiralamak istiyor.

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

Suudi Arabistan'da oyuncunun son durumuna göre bonservisini değerlendirmek isteyen G.Saray yönetimi, hem oyuncu hem de Al Ahli ile temaslara en kısa sürede başlayacak.

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

Futbolcunun parçalı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da genç Enzo Millot'u çok beğendiği biliniyor.

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Enzo Millot'un esas bölgesi 10 numara. Topla çıkışları, tekniği ve sürati ile dikkat çeken Fransız yıldız, gerek duyulduğunda farklı bölgelerde de büyük bir başarıyla forma giyebiliyor. Merkez orta saha ve kanatlarda da formaya giymeye çok alışkın olan 23 yaşındaki oyuncu, 10 numarada ise resital sunabiliyor.

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

9 GOL-7 ASİSTLE SEZONU BİTİRDİ
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sezonun yarısında merkez orta sahada görev yapan Millot, buna karşın önemli bir skor katkısına ulaştı. Tüm kulvarlarda 9 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaparak toplamda 16 skor katkısına ulaşarak Al Ahli'ye büyük fayda sağladı.

Galatasaray'da Enzo Millot sesleri! Okan Buruk transferini istiyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÖZLEDİ
Daha önce Stuttgart forması altında Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan Enzo Millot, bunu yeniden tatmak istiyor. G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Fransız yıldızın parçalı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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