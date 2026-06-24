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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, ligin gol kralı Shomurodov için RAMS Başakşehir’in kapısını çalacak. Turuncu-lacivertlilere üç isim önerecek olan sarı-lacivertliler, böylece hem golcü sorununu çözmeyi hem de kadrodaki fazlalığı azaltmayı planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi...

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Seçimden önce iki golcü alacağını duyuran başkan Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi dışında görüştüğü isimlerden istediği dönüşü alamadı.

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Transferi ay sonuna kadar tamamlamayı hedefleyen Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onayı sonrasında sürpriz bir isme yöneldi.

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği o golcü; geçen sezon Trabzonsporlu Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov...

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

BU HAFTA GÖRÜŞECEKLER

Başkan Aziz Yıldırım, bu hafta sonuna kadar RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek ve resmi teklifini iletecek.

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Fenerbahçe'nin Shomurodov için turuncu-lacivertlilere; Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'yu önereceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Başkan Yıldırım'ın bu üç ismin yanı sıra cüzi miktarda da bir bonservis verebileceği de iddialar arasında...

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

Fenerbahçe yönetimi, Eldor Shomurodov transferiyle hem golcü sorununu çözüme kavuşturmayı hem de kadrodaki şişkinliği gidermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

RAMS BAŞAKŞEHİR 2.8'E ALDI

RAMS Başakşehir, geçen sezon 3 milyon euroya kiralık olarak kadrosuna kattığı Eldor Shomurodov'un bonservisini 2 milyon 800 bin euroya aldı. Oyuncu, 1 Temmuz'dan itibaren Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusu olacak.

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

ROMA'YA MOU GETİRDİ

Jose Mourinho, Roma'ya imza attıktan sonra ilk olarak Eldor Shomurodov'u yönetimden istedi. Başkentin sarı-kırmızılı ekibi, Genoa'ya o sezon Özbek golcü için 19 milyon 780 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

İLK KRALLIĞINI YAŞADI

Shomudorov, kariyerindeki ilk gol krallığını geride bıraktığımız sezon yaşadı. Başakşehir'le harika bir yıl geçiren Özbek oyuncu, attığı 22 golle, Trabzonsporlu Onuachu ile birlikte krallık tacını taktı. Shomurodov, Roma'yla UEFA Konferans Ligi'ni, Özbekistan Milli Takımı'yla da 2025'te CAFA Uluslar Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe'den Shomurodov için tarihi takas teklifi! İşte önerilecek 3 isim

MİLLİ TAKIMIN KAPTANI

2015'ten bu yana Özbekistan Milli Takımı'nın formasını giyen Eldor Shomurodov, geride kalan 11 yılda toplamda 93 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 44 kez gol sevinci yaşarken, 14 defa da asist yapmayı başardı.

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