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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında kadrosuna katmayı başaramadığı yıldız oyuncu için yeniden harekete geçti. Yönetimin, transferi bu kez sonuçlandırmak adına girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde yine iddialı hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

Dursun Özbek ve kurmayları bu doğrultuda görüşmelerine devam ederken, Aslan'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

Cimbom, ocak ayında isteyip alamadığı Fabian Ruiz için tekrar harekete geçti.

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

30 yaşındaki merkez orta saha, Dünya Kupası'nda İspanya forması giyiyor.

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

PSG ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan 1.88 boyundaki yıldız, Fransız devinden beklediği teklifi alamadı.

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

Ruiz bu nedenle ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

PSG değeri 30 milyon euro olan Ruiz'i satıp para kazanmak istiyor.

Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...

BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI!

Fabian Ruiz bu sezon toplam 34 karşılaşmada forma giydi.

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