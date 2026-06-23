Galatasaray'a Fabian Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...
Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında kadrosuna katmayı başaramadığı yıldız oyuncu için yeniden harekete geçti. Yönetimin, transferi bu kez sonuçlandırmak adına girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Cimbom, ocak ayında isteyip alamadığı Fabian Ruiz için tekrar harekete geçti.
30 yaşındaki merkez orta saha, Dünya Kupası'nda İspanya forması giyiyor.
PSG ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan 1.88 boyundaki yıldız, Fransız devinden beklediği teklifi alamadı.
Ruiz bu nedenle ayrılığa sıcak bakıyor.
PSG değeri 30 milyon euro olan Ruiz'i satıp para kazanmak istiyor.
BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI!
Fabian Ruiz bu sezon toplam 34 karşılaşmada forma giydi.
Yıldız isim bu maçlarda 2 gol ve 5 asist kaydetti.
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