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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk büyük hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bir süredir transfer listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katma konusunda önemli mesafe kat etti. Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 06:50
Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılar özellikle forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Bir yandan Icardi'den yanıt bekleyen Galatasaray, bir yandan da forvet çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılarda gündeme çok sayıda isim gelirken, Jhon Duran ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a haber gönderen ve transfer olmak istediğini belirten Kolombiyalı golcüye teknik direktör Okan Buruk'tan da onay geldi.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Ancak oyuncunun hem Fenerbahçe hem de Zenit'te yaşadığı sorunlar yüzünden alternatif isimler üzerinde de duruluyor.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Duran'ın milli takımdan arkadaşı Davinson Sanchez de genç yıldıza kefil olurken büyük bir ilerleme kaydedildi.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Duran'ın bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile kiralık anlaşma için el sıkışıldı.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Öte yandan Duran'a senelik 5 milyon euro ödenecek.

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