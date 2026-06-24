Sarı kırmızılılarda gündeme çok sayıda isim gelirken, Jhon Duran ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a haber gönderen ve transfer olmak istediğini belirten Kolombiyalı golcüye teknik direktör Okan Buruk'tan da onay geldi.