Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor! İşte sözleşme detayları
Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk büyük hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bir süredir transfer listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katma konusunda önemli mesafe kat etti. Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 06:50
Sarı kırmızılılarda gündeme çok sayıda isim gelirken, Jhon Duran ile her konuda anlaşmaya varıldı.
Menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a haber gönderen ve transfer olmak istediğini belirten Kolombiyalı golcüye teknik direktör Okan Buruk'tan da onay geldi.
Ancak oyuncunun hem Fenerbahçe hem de Zenit'te yaşadığı sorunlar yüzünden alternatif isimler üzerinde de duruluyor.
Duran'ın milli takımdan arkadaşı Davinson Sanchez de genç yıldıza kefil olurken büyük bir ilerleme kaydedildi.
Duran'ın bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile kiralık anlaşma için el sıkışıldı.
Öte yandan Duran'a senelik 5 milyon euro ödenecek.
Eğer yönetim onay verirse imzalar atılacak.
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