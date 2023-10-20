Haberler Galatasaray GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI? | GS - BJK maçı ne zaman? Süper Lig maçı saat kaçta?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI? | GS - BJK maçı ne zaman? Süper Lig maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından derbi ile geri dönüyor. Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Halil Umut Meler, dev derbide düdük çalacak. Galatasaray Beşiktaş maç bileti futbolseverler tarafından araştırılıyor ve yoğun ilgi görüyor. Müsabakada deplasman yasağı bulunmuyor. En uygun bilet fiyatı 700 TL olarak açıklandı. Galatasaray kadrosu ve Beşiktaş kadrosu 3 puan için sahaya çıkacak ve kazanan zirve yolunda büyük mesafe alacak. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, Galatasaray maç kadrosu ve Beşiktaş maç kadrosunda hangi oyuncular var? Tüm merak edilenler haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 00:20
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI? | GS - BJK maçı ne zaman? Süper Lig maçı saat kaçta?

👉GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ - GS BJK DERBİ CANLI TAKİP İÇİN TIKLA

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ile devam ediyor. 9. hafta müsabakası Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Icardi, Zaha, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlere sahip Galatasaray, Aboubakar, Gedson Fernansdes, Cenk Tosun, Ghezzal, Rashica gibi isimleri kadrosunda barındıran Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012 ⏩ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014 ⏩ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016 ⏩ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017 ⏩ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020 ⏩ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021 ⏩ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

GALATASARAY'DA ICARDI BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR ÖN PLANA ÇIKIYOR

Galatasaray ve Beşiktaş'ta takımı adeta golcüleri sırtlıyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük etki bırakan ve bonservisi alındıktan sonra da gollerine devam eden Icardi, bu sezon 8 maçta 8 gol 1 asist ile oynuyor.

Ayrıca Icardi'nin Avrupa Kupaları dahil bu sezon 14 maçta 12 gol 2 asisti bulunuyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ta da Aboubakar rüzgarı esiyor. Aboubakar geçtiğimiz sezonki üstün performansını sürdürmeye devam ediyor ve Beşiktaş'ın gol yükünü çekiyor. Aboubakar bu sezon 8 maçta 4 gol 1 asist ile 5 gole ditekt etki etmeyi başardı. Avrupa'da oynanan maçlar dahil bu sezon 16 maçta 11 gol 3 asist ile 14 gole katkı sağladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Kritik derbide Beşiktaş taraftarlarının da tribünde yer alacağı öğrenilirken biletler de satışa çıktı. Satışa sunulan en uygun bilet fiyatı 700 lira olarka açıklandı.

👉GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET AL

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide Halil Umut Meler görev alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey için olay iddia! "Kafa karıştıran teklif..."
SON DAKİKA I 12 bin sivil ölümle burun buruna! Soykırımcı İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi
Erden Timur PFDK'ya sevk edildi!
F.Bahçe'de transfer bombaları peş peşe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa maçı ne zaman?
İZMİR DEPREM SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu?
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dortmund tek attı 3 aldı! Dortmund tek attı 3 aldı! 23:39
G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı? G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı? 23:22
Al Hilal evinde kazandı Al Hilal evinde kazandı 23:08
Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar 22:46
Anadolu Efes evinde hata yapmadı! Anadolu Efes evinde hata yapmadı! 22:33
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa maçı ne zaman? G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa maçı ne zaman? 22:26
Daha Eski
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi açıklandı! Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi açıklandı! 22:06
Berabere biten maçta goller Benzema'dan! Berabere biten maçta goller Benzema'dan! 21:58
G.Saray derbi hazırlıklarını tamamladı G.Saray derbi hazırlıklarını tamamladı 21:17
Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç kararı! Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç kararı! 20:31
Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri 20:29
Yıldız oyuncuya 2 yıl men! Yıldız oyuncuya 2 yıl men! 20:21