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Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamadı. Sarı kırmızılılar bu sezon kırdığı rekorlarla damga vururken o istatistikler tarihe geçti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:03
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Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmada rakibini Ziyech, Kerem Demirbay ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

Puanını 93 yapan Cimbom kritik virajda yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray diğer yandan kırdığı rekorlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca kendisi adına da puan rekoru kırmayı başardı. Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puan elde etmişti.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

KENDİ REKORUNU KIRDI

Süper Lig'de üst üste 15 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını geliştirerek bir basamak ileri taşıdı.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

FENERBAHÇE'NİN PUAN REKORUNA ORTAK OLDU

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu egale etti. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkardı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala ezeli rakibinin puan rekoruna ortak oldu.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

MUSLERA KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırdı.

Galatasaray rekorlara doymuyor! İşte o çarpıcı istatistikler

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti.

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