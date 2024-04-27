Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına geldi!

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına geldi!

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katıldı. Sarı lacivertlilerin eski başkanı 6 yıl sonra tesislere geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 12:31
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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına geldi!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katılan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Gündem maddelerinin ardından aday olan isimler toplantıda birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra toplantıda oy verme işlemine geçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi. Tekneyle Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giriş yapan Yıldırım, burada üyelerle selamlaşarak sohbet etti. Yıldırım, ilerleyen dakikalarda oy vermek için sandık başına gidecek.

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