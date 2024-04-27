Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK'nın kararı...

"Türkiye'de futbol gündemi, aylardır diken üzerinde. Her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle büyük takımlar ağır eleştiriler yapıyor federasyona. Fenerbahçe'ye destek veren 6-7 kulüp var."

"Bir tarafta TFF'yi istemeyen ve 'Haziran başında seçim olsun' diyen takımlar, diğer yanda 'Seçim 18 Temmuz'da olsun' diyenler."