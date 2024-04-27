Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK'nın kararı...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sona doğru gelinirken şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Zirvede yer alan Galatasaray son haftalarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göre avantajın sahibi konumunda. 37. haftada iki takım arasında oynanacak dev derbi büyük bir heyecanla bekleniyor. Zorlu müsabaka öncesi yabancı hakem konusu hakkında flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:03 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:12
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"Türkiye'de futbol gündemi, aylardır diken üzerinde. Her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle büyük takımlar ağır eleştiriler yapıyor federasyona. Fenerbahçe'ye destek veren 6-7 kulüp var."
"Bir tarafta TFF'yi istemeyen ve 'Haziran başında seçim olsun' diyen takımlar, diğer yanda 'Seçim 18 Temmuz'da olsun' diyenler."
"Kulüpler Birliği, birlik havasını kaybetmiş, Türk futbolunun sorunlarına reçete yazacak durumu kalmamış, hatta hasta olmuş."
DERBİDE YABANCI HAKEM OLACAK MI?
"Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR kesin yabancı. Orta hakemin yabancı olmasına MHK sıcak bakmıyormuş."
"Şu an TFF'nin gündeminde de derbi için yabancı orta hakem yok. Fakat önümüzde çok önemli maçlar var. Kanımca her gelişme olabilir. Bekleyip görelim."
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