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Göztepe Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkıyor!

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İzmir ekibi galip gelmesi durumunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:52
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Göztepe Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkıyor!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, müsabakadan galip ayrılması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Ligde son 3 haftaya en yakın rakibi Ahlatcı Çorum FK'nin 8 puan önünde ikinci durumda giren 63 puanlı Göztepe, yarınki maçı kazanması halinde 2021-2022'de veda ettiği Süper Lig'e tekrar dönecek. Göztepe'nin alacağı diğer sonuçlarda rakipleri Ahlatcı Çorum FK ve Sakaryaspor'un elde edeceği neticeler de İzmir temsilcisini Süper Lig'e taşıyabilir. Sarı-kırmızılı ekipte İsmail Köybaşı'nın sakatlığı bulunuyor.

Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Gençlerbirliği, son 3 haftaya 47 puan ve averajla 8. sırada girdi.

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