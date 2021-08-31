Haberler Galatasaray SON DAKİKA: Mostafa Mohamed Bordeaux'ya gitti! Günün transfer bombası Galatasaray'dan geldi: Mostafa Mohamed Fransa'ya gidiyor (GS transfer haberi)

SON DAKİKA: Mostafa Mohamed Bordeaux'ya gitti! Günün transfer bombası Galatasaray'dan geldi: Mostafa Mohamed Fransa'ya gidiyor (GS transfer haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya sattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 13:36 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 13:54
SON DAKİKA: Mostafa Mohamed Bordeaux'ya gitti! Günün transfer bombası Galatasaray'dan geldi: Mostafa Mohamed Fransa'ya gidiyor (GS transfer haberi)

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... A Spor'un haberine göre; transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya sattı.

Galatasaray, Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Zamalek'ten alacak ve ardından oyuncuyu daha yüksek rakama satacak.

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına gönderen sarı kırmızılılar, Mısırlı golcü yerine Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor." ifadelerini kullanırken, Mohamed'in sağlık kontrolleri için yola çıktığını da duyurdu.

BORDAUX TRANSFERİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Ligue 1 ekibi Bordeaux'nun Mostafa Mohamed transferini açıklaması bekleniyor.

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