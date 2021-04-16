Kongre de ertelenecek

Bir türlü kongresini gerçekleştiremeyen Galatasaray'da belirsizlik sürüyor. Yönetim, tüzük gereği 29 Mayıs'ta seçime gideceklerini duyurmuştu. Dün Divan Kurulu Başkanlık seçimi ertelenirken gözler olağan genel kurul toplantısına çevrildi. T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 'Kısmi Kapanma' genelgesi nedeniyle seçimli genel kurulun da ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.



MALİ KONGRE YAPILAMADI

Galatasaray'da kafalar karışık… 26 Aralık'ta yapılamayan seçimler 29 Mayıs'ta yapılmaya çalışılacak. Ancak henüz 2019 yılının mali kongresi yapılmadı. Pandemi nedeniyle mart ayında yapılması gereken 2020 yılının mali kongresinden de henüz haber yok. 29 Mayıs'ta seçim yapılmadan önce Mali Kongre'nin gerçekleştirmesi gerekiyor ancak o da çok zor görünüyor.