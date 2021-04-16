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Galatasaray'da 'den forvet kararı: !

Galatasaray'da son dakika haberi... Cezalı Babel’den sonra Falcao sakatlandı, Mostafa hastalandı. Göztepe’de görev ’na kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 07:12
Galatasaray'da Fatih Terim'den forvet kararı: Halil Dervişoğlu!

Galatasaray'da kriz bitmiyor. Yönetim ile takım arasındaki yüksek gerginliğe hasta, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu da eklendi. Karagümrük maçında cezalı duruma düşen Babel'den sonra idmanda ile çarpışan Falcao'nun da yüz kemikleri kırılmıştı. Kolombiyalı'nın maske ile oynayabileceği konuşulsa da yarınki Göztepe maçında forma giyemeyecek. Son dört maçta 11'de forma giyen Mostafa Mohamed'in de önceki gün Covid-19 testi pozitif çıktı. Böylece Aslan ileri uçta forma giyebilecek üç futbolcuyu birden aynı haftada kaybetti.

OĞULCAN SAĞ KANATTA KALIYOR
'in elinde eksiklerin ardından santrfor bölgesi için ile kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligin ilk yarısında zorunluluktan dolayı Oğulcan'ı bu bölgede kullanmıştı. Ancak geçen haftaki Karagümrük maçında sağ kanatta forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun yine aynı görevi üstlenmesinde karar kıldı. Böylece Halil'e 11 şansı doğdu.

LİGDE 62 DAKİKA OYNADI
Devre arasında sarı-kırmızılılara transfer olan Halil Dervişoğlu, 4 lig maçında forma giydi. 21 yaşındaki futbolcu, Gaziantep (5 dakika), Başakşehir (1 dakika), Sivasspor (11 dakika) ve Hatayspor (45 dakika) karşılaşmalarında uzatma anları hariç 62 dakika oynadı. Skor üretemedi.

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