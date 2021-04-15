Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

KULÜBÜ VIDAL'DEN VAZGEÇEBİLİR! La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, ligde kalan haftalarda performansıyla kendini kanıtlayamaması durumunda kulübü Inter'in Vidal 'den memnuniyetle vazgeçebileceği belirtildi.

MARSİLYA VE FLAMENGO DA İLGİLENİYOR!

33 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın haricinde Fransa'dan Marsilya'nın ve Brezilya'dan Flamengo'nun ilgilendiğinin altı çizildi.