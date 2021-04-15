Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

Inter'de fiziksel sorunları nedeniyle süreklilik sağlayamayan Arturo Vidal'in takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.
Inter'de fiziksel sorunları nedeniyle süreklilik sağlayamayan Arturo Vidal'in takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.
İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Inter'in zafere ulaşması durumunda Vidal'in 2022'ye kadar devam eden sözleşmesinde bonuslar devreye girecek.
Milano ekibinden yıllık 5 milyon euro kazanan Şilili futbolcunun maaşı gelecek sezon bonuslarla birlikte 6.5 milyon euro'ya yükselecek.
KULÜBÜ VIDAL'DEN VAZGEÇEBİLİR!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, ligde kalan haftalarda performansıyla kendini kanıtlayamaması durumunda kulübü Inter'in Vidal'den memnuniyetle vazgeçebileceği belirtildi.
GALATASARAY PEŞİNDE!
Öte yandan haberde, Galatasaray'ın sezon sonunda Arturo Vidal'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
MARSİLYA VE FLAMENGO DA İLGİLENİYOR!
33 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın haricinde Fransa'dan Marsilya'nın ve Brezilya'dan Flamengo'nun ilgilendiğinin altı çizildi.
Bu sezon İtalya Serie A'da 23 maça çıkan Arturo Vidal, 1 gol ve 2 asislik performans sergiledi.