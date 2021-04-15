Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! ve ...

ve 'ten istediği verimi alamayan 'da gözler orta saha transferine çevrildi. Bir süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Arturo 'in peşine düştü. basını Galatasaray haricinde 2 kulübün Şilili futbolcuyla ilgilendiğini belirtti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 22:08
Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

Inter'de fiziksel sorunları nedeniyle süreklilik sağlayamayan Arturo 'in takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Inter'in zafere ulaşması durumunda 'in 2022'ye kadar devam eden sözleşmesinde bonuslar devreye girecek.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

Milano ekibinden yıllık 5 milyon euro kazanan Şilili futbolcunun maaşı gelecek sezon bonuslarla birlikte 6.5 milyon euro'ya yükselecek.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

KULÜBÜ VIDAL'DEN VAZGEÇEBİLİR!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, ligde kalan haftalarda performansıyla kendini kanıtlayamaması durumunda kulübü Inter'in 'den memnuniyetle vazgeçebileceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

GALATASARAY PEŞİNDE!
Öte yandan haberde, 'ın sezon sonunda Arturo 'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

MARSİLYA VE FLAMENGO DA İLGİLENİYOR!
33 yaşındaki futbolcuyla 'ın haricinde Fransa'dan Marsilya'nın ve Brezilya'dan Flamengo'nun ilgilendiğinin altı çizildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşını duyurdular! Vidal ve Galatasaray...

Bu sezon İtalya Serie A'da 23 maça çıkan Arturo , 1 gol ve 2 asislik performans sergiledi.

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