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30 Kasım 2019, Cumartesi
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10'a şans verecek

10'a şans verecek

Cimbom'da gönderilmesi planlanan Younes , maçı dahil ocak ayına kadar kalan karşılaşmalarda oynatılmak isteniyor. , Faslı futbolcuyu oynatarak dönemine hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Cimbom'da gönderilmesi planlanan Younes , maçı dahil ocak ayına kadar kalan karşılaşmalarda oynatılmak isteniyor. , Faslı futbolcuyu oynatarak dönemine hazır hale getirmeyi amaçlıyor. Devler Ligi'ndeki maçınaa 11'de başlayan Belhanda'ya bir kısım taraftar tepki göstermiş, büyük kısım ise alkışlamıştı. Terim de oyuncusu için taraftarlardan son bir şans istemişti. 29 yaşındaki 10 numaranın 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.
  1. 30.11.2019
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