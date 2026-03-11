CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İran 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı!

İran 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı!

İran, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 17:03
İran 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı!

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na İran katılmayacağını duyurdu. İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali açıklamasında, İsrail ve ABD ile devam eden çatışmalar nedeniyle bu yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmalarının mümkün olmadığını belirtti. İran, geçtiğimiz hafta Atlanta'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası katılımcıları zirvesine katılmamıştı. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında 3 ülkenin birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası için yapılan kura çekiminin ardından İran'ın G Grubu'ndaki üç maçının da ABD'de oynanacağı açıklanmış, maçlardan ikisinin Los Angeles'ta diğerinin ise Seattle'da oynanacağı belirtilmişti.

F.Bahçe'den yabancı VAR talebi!
Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda...
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
ABD'den çarpıcı "Başkan Erdoğan" analizi: Türkiye olağanüstü bir fırsat döneminde | İsrail medyası panikte: Erdoğan bizim için büyük tehdit
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi! Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi! 16:15
G.Saray ile Liverpool'un kadro değeri arasında uçurum! G.Saray ile Liverpool'un kadro değeri arasında uçurum! 15:50
Hatay'ı yenen Sivas nefes aldı! Hatay'ı yenen Sivas nefes aldı! 15:35
İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU) İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU) 15:25
F.Bahçe'den yabancı VAR talebi! F.Bahçe'den yabancı VAR talebi! 15:16
TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt! TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt! 15:08
Daha Eski
Orhan Kaynak için tören düzenlendi Orhan Kaynak için tören düzenlendi 15:02
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? 14:44
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman? 14:35
Real Madrid-Manchester City maç bilgileri! Real Madrid-Manchester City maç bilgileri! 14:16
Adalı'dan TFF'ye tepki! "Ölü taklidi yapıyorlar" Adalı'dan TFF'ye tepki! "Ölü taklidi yapıyorlar" 14:11
Bayer Leverkusen-Arsenal maç bilgileri! Bayer Leverkusen-Arsenal maç bilgileri! 14:01