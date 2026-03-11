İran 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı!

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na İran katılmayacağını duyurdu. İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali açıklamasında, İsrail ve ABD ile devam eden çatışmalar nedeniyle bu yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmalarının mümkün olmadığını belirtti. İran, geçtiğimiz hafta Atlanta'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası katılımcıları zirvesine katılmamıştı. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında 3 ülkenin birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası için yapılan kura çekiminin ardından İran'ın G Grubu'ndaki üç maçının da ABD'de oynanacağı açıklanmış, maçlardan ikisinin Los Angeles'ta diğerinin ise Seattle'da oynanacağı belirtilmişti.