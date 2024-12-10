Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Süper Lig'in en iyilerine verilen ödüller sahiplerini buldu!

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, 10 Aralık Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde üst düzey konukların katılımı ile gerçekleştirildi. Sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiren zirvede Süper Lig'in en iyilerine verilen ödüller de sahiplerini buldu.
Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.
İŞTE ÖDÜLLER VE KAZANANLARI
Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Osman Aşkın Bak
Fotomaç Özel Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Hacıosmanoğlu
Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Vincenzo Montella
Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Beşiktaş
Yılın Takımı Ödülü: Galatasaray
Yılın Kulüp Başkanı: Dursun Özbek
Yılın Şampiyon Teknik Direktörü Ödülü: Okan Buruk
Yılın Kalecisi Ödülü: Mert Günok
Yılın Sol Beki Ödülü: Ferdi Kadıoğlu
Yılın Sağ Beki Ödülü: Osayi-Samuel
Yılın Sol Stoperi Ödülü: Abdülkerim Bardakcı
Yılın Sağ Stoperi Ödülü: Davinson Sanchez
Yılın Orta Saha Oyuncusu Ödülü: Gedson Fernandes
Yılın 10 Numarası Ödülü: Dries Mertens
Yılın Sol Kanat Oyuncusu Ödülü: Dusan Tadic
Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz
Yılın Golcüsü: Mauro Icardi