Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Süper Lig'in en iyilerine verilen ödüller sahiplerini buldu!

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, 10 Aralık Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde üst düzey konukların katılımı ile gerçekleştirildi. Sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiren zirvede Süper Lig'in en iyilerine verilen ödüller de sahiplerini buldu.

Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.

İŞTE ÖDÜLLER VE KAZANANLARI

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Osman Aşkın Bak

Fotomaç Özel Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Hacıosmanoğlu

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Vincenzo Montella

Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Beşiktaş

Yılın Takımı Ödülü: Galatasaray

Yılın Kulüp Başkanı: Dursun Özbek

Yılın Şampiyon Teknik Direktörü Ödülü: Okan Buruk

Yılın Kalecisi Ödülü: Mert Günok

Yılın Sol Beki Ödülü: Ferdi Kadıoğlu

Yılın Sağ Beki Ödülü: Osayi-Samuel

Yılın Sol Stoperi Ödülü: Abdülkerim Bardakcı

Yılın Sağ Stoperi Ödülü: Davinson Sanchez

Yılın Orta Saha Oyuncusu Ödülü: Gedson Fernandes

Yılın 10 Numarası Ödülü: Dries Mertens

Yılın Sol Kanat Oyuncusu Ödülü: Dusan Tadic

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz

Yılın Golcüsü: Mauro Icardi