Haberler Fenerbahçe Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Anderson Talisca'yı transfer etmek isteyen takımı duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 10:14
Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

Kanarya'da yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak.

Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

Bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

CORINTHIANS İSTİYOR

Brezilya basını, Corinthians'ın Anderson Talisca ile ilgilendiğini yazdı.

Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

Egool'de yer alan haberde; Brezilya ekibinin, FIFA yaptırımları nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya kalsa da takımı güçlendirecek deneyimli oyuncuları takıma kazandırmak istediği ve Talisca'nın bu tanıma uyduğu belirtildi.

Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

OCAKTA ÖN SÖZLEŞME PLANI

Corinthians'ın Anderson Talisca transferi için henüz resmi bir teklif yapmadığı ve Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesine yaklaşıldığı için ocak ayında bir ön sözleşme yapmayı planladığı aktarıldı.

Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...

Haberde 31 yaşındaki futbolcuyla Corinthians'ın yanı sıra birkaç Brezilya ekibinin daha ilgilendiği aktarıldı.

