Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Anderson Talisca'yı transfer etmek isteyen takımı duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
CORINTHIANS İSTİYOR
Brezilya basını, Corinthians'ın Anderson Talisca ile ilgilendiğini yazdı.
Egool'de yer alan haberde; Brezilya ekibinin, FIFA yaptırımları nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya kalsa da takımı güçlendirecek deneyimli oyuncuları takıma kazandırmak istediği ve Talisca'nın bu tanıma uyduğu belirtildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Corinthians'ın Anderson Talisca transferi için henüz resmi bir teklif yapmadığı ve Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesine yaklaşıldığı için ocak ayında bir ön sözleşme yapmayı planladığı aktarıldı.
Haberde 31 yaşındaki futbolcuyla Corinthians'ın yanı sıra birkaç Brezilya ekibinin daha ilgilendiği aktarıldı.