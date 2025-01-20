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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunma hattına 1.94'lik kule! Mourinho'nun övgüsünü kazanmıştı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunma hattına 1.94'lik kule! Mourinho'nun övgüsünü kazanmıştı

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında savunma hattında sakatlıklar sebebiyle sorun yaşamasının ardından ara transferde muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler için son olarak gündeme Premier Lig'den bir isim geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunma hattına 1.94'lik kule! Mourinho'nun övgüsünü kazanmıştı

Fenerbahçe'nin daha önce Jose Mourinho'nun övgüler yağdırdığı ve performansına şapka çıkardığı Issa Diop'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunma hattına 1.94'lik kule! Mourinho'nun övgüsünü kazanmıştı

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler birçok isimle görüşmelerde bulunurken stoper bölgesi için son aday Fulham forması giyen Fransız yıldız oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunma hattına 1.94'lik kule! Mourinho'nun övgüsünü kazanmıştı

Premier Lig'de oynayan 1.94'lük defans hakkında Kanarya'nın İngiliz kulübünden bilgiler aldığı aktarılıyor. 28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Toulouse'tan West Ham United'a 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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