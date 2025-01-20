TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunma hattına 1.94'lik kule! Mourinho'nun övgüsünü kazanmıştı
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında savunma hattında sakatlıklar sebebiyle sorun yaşamasının ardından ara transferde muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler için son olarak gündeme Premier Lig'den bir isim geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Diop, 2022'de ise yaklaşık 20 milyon Euro bedelle Fulham'ın yolunu tutmuştu. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Diop'un güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Mourinho West Ham'da oynarken Diop hakkında "Canavar" demişti.
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