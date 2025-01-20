TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunma hattına 1.94'lik kule! Mourinho'nun övgüsünü kazanmıştı

Fenerbahçe'nin daha önce Jose Mourinho'nun övgüler yağdırdığı ve performansına şapka çıkardığı Issa Diop'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler birçok isimle görüşmelerde bulunurken stoper bölgesi için son aday Fulham forması giyen Fransız yıldız oldu.