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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Manchester United maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 16:14
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Fenerbahçe Manchester United maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü basına açık olarak yapılan idmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde katılmadı.

Antrenman sırasında Jose Mourinho, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'la kısa bir görüşme yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti.

5'e 2 top kapma idmanı yapan futbolcular, basına kapalı bölümde Manchester United maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Manchester United müsabakası perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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