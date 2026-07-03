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Haberler Basketbol Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i transfer etti!

Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i transfer etti!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i transfer ettiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 15:08
Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i transfer etti!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Wilbekin ile mart ayının sonunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda yer almıştı.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Wilbekin, EuroLeague'de çıktığı 6 maçta 7.7 sayı – 1.3 asist ortalamaları yakaladı.

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