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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımları!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımları!

Fenerbahçe, 3 Temmuz Şike Kumpası'nın 15. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımının ardından Trabzonspor da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla karşılık verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:58
Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımları!

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin 15. yılı nedeniyle resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin açıklamasında, kulübün 15 yıl önce büyük bir mücadele verdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"15 yıl önce Fenerbahçe'yi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. Fenerbahçe; Başkanıyla, yöneticileriyle, sporcularıyla ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla tek yürek oldu. Meydanlarda, adliye önlerinde ve tribünlerde tek ses yükseldi: Fenerbahçe yıkılmaz."

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI...

Fenerbahçe'nin paylaşımlarının ardından Trabzonspor da resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor."

Paylaşımdaki videoda ise "Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin" denildi.

Ayrıca sarı lacivertli ekibin videosu da alıntılanarak; "Söylenen; "Ne şikesi, memleket elden gidiyor." Ama; "Ben şike yaptıysam Fenerbahçe için yaptım, kendim için yapmadım" ifadelerine yer verildi.

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