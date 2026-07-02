İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası tüm ağırlığını forvet transferine veren Fenerbahçe yönetimi, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins için de harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre; başkan Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için "bitirin" dediği belirtildi.