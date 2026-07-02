İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...
Transferde gaza basan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın talimatı ile bir transfer daha bitti. İşte o isim ve transfere dair ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 17:14
Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası tüm ağırlığını forvet transferine veren Fenerbahçe yönetimi, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins için de harekete geçti.
Fotomaç'ın haberine göre; başkan Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için "bitirin" dediği belirtildi.
Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon Euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunuldu.
Fenerbahçe bu transfer için İngiliz ekibinden cevap bekleniyor.
GEÇEN SEZON 55 MAÇA ÇIKTI!
Ollie Watkins geçen sezon İngiliz ekibinde toplam 55 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 21 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek başarılı bir sezon geçirdi.
Öte yandan Ollie Watkins şu anda 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takım kadrosunda da yer alıyor.
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