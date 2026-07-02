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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Transferde gaza basan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın talimatı ile bir transfer daha bitti. İşte o isim ve transfere dair ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 17:14
İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Trendyol Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine nokta koymayı hedefleyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını sıklaştırdı.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Kanarya şu ana kadar yaz transfer döneminde 2 ismi kadrosuna kattı. Vedat Muriqi ve Amara Diouf ile anlaşma sağlayan yönetim, 3. transfer için adeta gaza bastı.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası tüm ağırlığını forvet transferine veren Fenerbahçe yönetimi, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins için de harekete geçti.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Fotomaç'ın haberine göre; başkan Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için "bitirin" dediği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon Euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunuldu.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Fenerbahçe bu transfer için İngiliz ekibinden cevap bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

GEÇEN SEZON 55 MAÇA ÇIKTI!

Ollie Watkins geçen sezon İngiliz ekibinde toplam 55 karşılaşmada görev aldı.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Yıldız futbolcu bu maçlarda 21 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek başarılı bir sezon geçirdi.

İşte Fenerbahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...

Öte yandan Ollie Watkins şu anda 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takım kadrosunda da yer alıyor.

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