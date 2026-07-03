2026 FIFA Dünya Kupası eleme turları hız kesmeden sürerken, son 16 vizesi almak isteyen Avustralya ve Mısır'ın tarihi randevusu futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek. D Grubu'nda topladığı 4 puanla ev sahibi ABD'nin arkasından adını son 32 turuna yazdıran Avustralya, G Grubu'nda 5 puan toplayarak namağlup bir şekilde bu tura yükselen Mısır ile karşı karşıya geliyor. Kazanan son 16 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları'nın galibiyle eşleşecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Avustralya: Beach, Bos, Circati, Souttar, Herrington, Behich, Irvine, O'Neill, Metcalfe, Volpato, Irankunda

Mısır: Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Fathy, Attia, Ashour, Zico, Salah, Marmoush

AVUSTRALYA-MISIR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avustralya-Mısır karşılaşması saat 21.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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