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Haberler Dünya Kupası Avustralya-Mısır maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Avustralya-Mısır maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Avustralya ile Mısır karşı karşıya geliyor. Kazananın son 16'ya yükseleceği mücadeleyi Uruguaylı hakem Gustavo Tejera yönetiyor. Avustralya-Mısır maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 20:52 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 21:16
Avustralya-Mısır maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası eleme turları hız kesmeden sürerken, son 16 vizesi almak isteyen Avustralya ve Mısır'ın tarihi randevusu futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek. D Grubu'nda topladığı 4 puanla ev sahibi ABD'nin arkasından adını son 32 turuna yazdıran Avustralya, G Grubu'nda 5 puan toplayarak namağlup bir şekilde bu tura yükselen Mısır ile karşı karşıya geliyor. Kazanan son 16 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları'nın galibiyle eşleşecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Avustralya: Beach, Bos, Circati, Souttar, Herrington, Behich, Irvine, O'Neill, Metcalfe, Volpato, Irankunda

Mısır: Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Fathy, Attia, Ashour, Zico, Salah, Marmoush

AVUSTRALYA-MISIR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avustralya-Mısır karşılaşması saat 21.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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