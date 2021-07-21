Rafinha boşa çıktı

Sarı-lacivertliler yaklaşan sezon öncesinde 'kusursuz' bir kadro kurmak istiyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı planladığı isimlerden biri de PSG'li Rafinha. 28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı var ve Fransız temsilcisi 15 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli belirlemişti. Ancak Wijnaldum'u kapan Paris ekibinde orta sahada Rafinha'ya forma kalmadı. Yeni bir yol haritası arayışındaki Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı. Kanarya, kiralık formülüyle tecrübeli futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor. Fırsat transferi olarak görülüyor.

DEVLERDE OYNADI

Rafinha Alcantara, La Masia alt yapı çıkışlı bir oyuncu. Barcelona'nın alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla Celta Vigo, İnter ve PSG takımlarında forma giydi. Kariyerinde çıktığı 288 mücadelede 41 defa ağları sarstı. Takım arkadaşlarına da 35 asist yaptı.