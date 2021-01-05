Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

Fenerbahçeli Pelkas'tan 'a şok hareket!

'in 16. haftası kapanış mücadelesinde deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından ise ile Pelkas arasında beklenmedik bir diyalog yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 09:51 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 10:01
Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

'de 16. haftasında , engelini 3-0 ile geçerken rahat bir galibiyet aldı.

Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

Üst üst ikinci galibiyetini alan 'ye farkı getiren golleri 14 ve 45. dakikalarda Mame Thiam, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.

Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren iki futbolcu, bu sezon 'de ilk gollerini attılar.

Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

Bu sonucun ardından , puanını 29'a çıkartırken 4. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

PELKAS'TAN EROL BULUT'A BEKLENMEDİK HAREKET

, 'yı 3-0 mağlup ederken Dimitrios Pelkas, yaptığı 2 asist ile maçın yıldızlarından birisi oldu.

Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

Maçın son düdüğünün ardından ise Yunan futbolcu ve Teknik Direktörü arasında yaşananlar dikkat çekti.

Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Pelkas'ın yanına giderken sahanın yıldızlarından olan futbolcuya son pozisyonda yaptığı tercih nedeniyle eleştirdi.

Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

Bulut'un son pozisyonda bireysel davranıp içeriye bakmadığı için Pelkas'a kızdığı görüldü. , oyuncusunu sert bir şekilde ikaz ederken Pelkas, eliyle skor tabelasını gösterdi. (Hürriyet)

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