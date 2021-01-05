Fenerbahçeli Pelkas'tan Erol Bulut'a şok hareket!

Süper Lig'de 16. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 3-0 ile geçerken rahat bir galibiyet aldı.

Üst üst ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe'ye farkı getiren golleri 14 ve 45. dakikalarda Mame Thiam, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren iki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de ilk gollerini attılar.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 29'a çıkartırken 4. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

PELKAS'TAN EROL BULUT'A BEKLENMEDİK HAREKET Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken Dimitrios Pelkas, yaptığı 2 asist ile maçın yıldızlarından birisi oldu.

Maçın son düdüğünün ardından ise Yunan futbolcu ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut arasında yaşananlar dikkat çekti.

Erol Bulut, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Pelkas'ın yanına giderken sahanın yıldızlarından olan futbolcuya son pozisyonda yaptığı tercih nedeniyle eleştirdi.