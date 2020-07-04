Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sakat ve cezalılar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında , sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertli takım bu hafta kazanarak, galibiyetinin ardından seri yakalamak isterken, rakip takım Göztepe ise deplasmanında galip gelememe şanssızlığına son vermeyi hedefliyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım 46 puanla 6. sırada, konuk ekip ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? Sakat ve cezalı oyuncular kimler? İşte detaylar...

Corona virüsü arasının ardından tüm heyecanıyla devam eden 'de 30. hafta müsabakaları oynanıyor. Son olarak 'u 3-2 mağlup eden , sahasında 'yi konuk ediyor. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Deniz Kadah, Jerome ve Halil Akbunar'ın sakatlıkları bulunuyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında ekibi Göztepe'yi konuk edeceği maç bu akşam 21.00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

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GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göztepe, bu akşam kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.

AVRUPA BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u 'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Fenerbahçe'de ile sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

  1. 04.07.2020
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