Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertli takım bu hafta kazanarak, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından seri yakalamak isterken, rakip takım Göztepe ise Kadıköy deplasmanında galip gelememe şanssızlığına son vermeyi hedefliyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım 46 puanla 6. sırada, konuk ekip ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? Sakat ve cezalı oyuncular kimler? İşte detaylar...
Corona virüsü arasının ardından tüm heyecanıyla devam eden Süper Lig'de 30. hafta müsabakaları oynanıyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Deniz Kadah, Jerome ve Halil Akbunar'ın sakatlıkları bulunuyor.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe'nin sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edeceği maç bu akşam 21.00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!
GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göztepe, bu akşam kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.
AVRUPA BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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