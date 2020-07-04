Ferdi attı taraftarlar çıldırdı! 'Nesin sen' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Ferdi attı taraftarlar çıldırdı! "Nesin sen"

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ilk yarısında attığı 2 golle yıldızlaştı. Attığı müthiş gollerle takımını üstünlüğe taşıyan gen yıldız Fenerbahçeli taraftarların gönlünde taht kurdu. İşte taraftarların Ferdi Kadıoğlu yorumları...

4 Temmuz 2020 Cumartesi 22:31 Güncelleme: 04.07.2020 22:31
Ferdi attı taraftarlar çıldırdı! Nesin sen

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 25. ve 45+2. dakikalarında sarı lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı.

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Ferdi attı taraftarlar çıldırdı! Nesin sen

Ferdi, ilk yarıda 2 müthiş gole imza atarak takımını ilk yarıda 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Ferdi attı taraftarlar çıldırdı! Nesin sen

Kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Ferdi attı taraftarlar çıldırdı! Nesin sen

Bu sezon ligde 4 golünü de Kadıköy'de attı.

Ferdi attı taraftarlar çıldırdı! Nesin sen

Son 2 maçta 57 dakikada 2 gol attı, 1 asist yaptı.

İşte Fenerbahçeli taraftarların Ferdi Kadıoğlu'nun harika performansı için verdiği tepkiler...

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