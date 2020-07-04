Maça damga vurdu! Ferdi Kadıoğlu ve Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu performansı ile maça damga vurdu. Emre Belözoğlu, karşılaşmada attığı 2 golle parmak ısırtan 20 yaşındaki futbolcuyu ilk yarı bitiminin ardından tebrik etti.
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi ağırladığı maçta Ferdi Kadıoğlu fırtınası esti. İlk yarıda birbirinden güzel 2 gol atan genç yıldız karşılaşmaya damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, 20 yaşındaki futbolcunun bu performansına kayıtsız kalmadı. Belözoğlu ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik etti.
İşte o görüntü...
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 22:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maça damga vurdu! Ferdi Kadıoğlu ve Emre Belözoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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