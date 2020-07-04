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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Maça damga vurdu! Ferdi Kadıoğlu ve Emre Belözoğlu...

Maça damga vurdu! ve ...

Maça damga vurdu! Ferdi Kadıoğlu ve Emre Belözoğlu...

'in 30. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı performansı ile maça damga vurdu. , karşılaşmada attığı 2 golle parmak ısırtan 20 yaşındaki futbolcuyu ilk yarı bitiminin ardından tebrik etti.

'nin 'yi ağırladığı maçta fırtınası esti. İlk yarıda birbirinden güzel 2 gol atan genç yıldız karşılaşmaya damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde , 20 yaşındaki futbolcunun bu performansına kayıtsız kalmadı. Belözoğlu ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik etti.

İşte o görüntü...

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 22:33
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