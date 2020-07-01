De Colo’dan mesaj var

Sarı-lacivertlilerde en çok kazanan basketbolcu olan De Colo, geleceğiyle ilgili konuştu. Sözleşmesinin devam ettiğini söyleyen Fransız yıldız, "Oyuncular olarak yeni koç belirlendiği anda olaya genel bir bakışımız olacak. Şu anda bir şey yapamıyorum" diye konuştu.