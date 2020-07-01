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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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De ’dan mesaj var

De Colo’dan mesaj var

Sarı-lacivertlilerde en çok kazanan basketbolcu olan De , geleceğiyle ilgili konuştu.

Sarı-lacivertlilerde en çok kazanan basketbolcu olan De , geleceğiyle ilgili konuştu. Sözleşmesinin devam ettiğini söyleyen Fransız yıldız, "Oyuncular olarak yeni koç belirlendiği anda olaya genel bir bakışımız olacak. Şu anda bir şey yapamıyorum" diye konuştu.

  1. 1.7.2020
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