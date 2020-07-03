Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Bu sezon aldığı sürpriz mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşarak şampiyonluk umudunu kaybeden Fenerbahçe'de, İzmir ekibi Göztepe'yi sahasında ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde 3 eksik bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i.