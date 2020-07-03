İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Bu sezon aldığı sürpriz mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşarak şampiyonluk umudunu kaybeden Fenerbahçe'de, İzmir ekibi Göztepe'yi sahasında ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde 3 eksik bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i.

3 Temmuz 2020 Cuma 17:42 Güncelleme: 03.07.2020 18:22
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i

Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

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