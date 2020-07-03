Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Bu sezon aldığı sürpriz mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşarak şampiyonluk umudunu kaybeden Fenerbahçe'de, İzmir ekibi Göztepe'yi sahasında ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde 3 eksik bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i.
3 Temmuz 2020 Cuma 17:42
Güncelleme: 03.07.2020 18:22
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor.