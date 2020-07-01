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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sertifikalı Yayla

Sertifikalı Yayla

F.Bahçe'nin Topuk , Covid 19 salgını ile mücadele günlerinde gösterdiği başarı ile bakanlıktan onaylı '' almaya hak kazandı.

F.Bahçe'nin Topuk , Covid 19 salgını ile mücadele günlerinde gösterdiği başarı ile bakanlıktan onaylı '' almaya hak kazandı. Denetimlerden başarıyla geçen tesisler, 1 Temmuz'dan itibaren kapılarını misafirlerine açacak. Tesislerde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılıyor.
  1. 1.7.2020
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