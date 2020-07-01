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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Ersin Akan’a veto geldi

Ersin Akan’a veto geldi

 Kruse'nin sözleşmesini feshetmesinin ardından Alman oyuncunun menajeri Ersin Akan F.Bahçe'ye yeni isimler önermişti.

Kruse'nin sözleşmesini feshetmesinin ardından Alman oyuncunun menajeri Ersin Akan F.Bahçe'ye yeni isimler önermişti. , Koray Günter ve , sarılacivertlilerle anılırken, başkan 'un bu transferlere sıcak bakmadığı belirtildi.

  1. 1.7.2020
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