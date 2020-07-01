Ersin Akan’a veto geldi
Max Kruse'nin sözleşmesini feshetmesinin ardından Alman oyuncunun menajeri Ersin Akan F.Bahçe'ye yeni isimler önermişti.
Max Kruse'nin sözleşmesini feshetmesinin ardından Alman oyuncunun menajeri Ersin Akan F.Bahçe'ye yeni isimler önermişti. Kenan Karaman, Koray Günter ve Sinan Gümüş, sarılacivertlilerle anılırken, başkan Ali Koç'un bu transferlere sıcak bakmadığı belirtildi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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