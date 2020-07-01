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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Gidenler yıldızlaştı

Gidenler yıldızlaştı

formasıyla eleştiri oklarının hedefinde olan isimler, yeni takımlarında şov yapıyor.

formasıyla eleştiri oklarının hedefinde olan isimler, yeni takımlarında şov yapıyor. Slimani, Monaco ile Ligi'nde 18 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Valbuena, 'ta 35 maçta 8 gol attı, 23 asist yaptı.

  1. 1.7.2020
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