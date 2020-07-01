Gidenler yıldızlaştı

Fenerbahçe formasıyla eleştiri oklarının hedefinde olan isimler, yeni takımlarında şov yapıyor. Slimani, Monaco ile Fransa Ligi'nde 18 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Valbuena, Olympiakos'ta 35 maçta 8 gol attı, 23 asist yaptı.