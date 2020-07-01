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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yıldızlar gidiyor

Yıldızlar gidiyor

’den sonra Sloukas, Kalinic, Williams’ı da Beko’dan ayrılacağı iddia edildi. ’nin ise karar aşamasında olduğu belirtildi.

Başantrenör 'in yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt vermesinin ardından Beko'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli formayı 5 sezon giyen 'nin ayrılığı dün resmen açıklanırken, İtalyan basketbolcu Milan ile 3 senelik sözleşme imzaladı. Datome'nin bu ayrılığının ardından yaprak dökümünün devam edeceği kaydedildi.

GÖZLER VESELY'DE

Sarı-lacivertlilerde Kosta Sloukas, Kalinic ve Derrick Williams'ın da takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yönetimin bu basketbolcularla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı ve yıllık ücretlerinde indirime yanaşmadıkları ileri sürüldü. Fenerbahçe taraftarının sevdiği isimlerden olan 'ye de indirim yapması konusunda teklif yapıldığı ve kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.

  1. 1.7.2020
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