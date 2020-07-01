Yıldızlar gidiyor
Datome’den sonra Sloukas, Kalinic, Williams’ı da Fenerbahçe Beko’dan ayrılacağı iddia edildi. Vesely’nin ise karar aşamasında olduğu belirtildi.
Başantrenör Zeljko Obradovic'in yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt vermesinin ardından Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli formayı 5 sezon giyen Datome'nin ayrılığı dün resmen açıklanırken, İtalyan basketbolcu Milan ile 3 senelik sözleşme imzaladı. Datome'nin bu ayrılığının ardından yaprak dökümünün devam edeceği kaydedildi.
GÖZLER VESELY'DE
Sarı-lacivertlilerde Kosta Sloukas, Kalinic ve Derrick Williams'ın da takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yönetimin bu basketbolcularla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı ve yıllık ücretlerinde indirime yanaşmadıkları ileri sürüldü. Fenerbahçe taraftarının sevdiği isimlerden olan Vesely'ye de indirim yapması konusunda teklif yapıldığı ve kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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