İstatistiklerde lider Fenerbahçe

Bu sezon geride kalan 29 hafta sonunda 6. sırada bulunan Fenerbahçe'nin zirvede yer aldığı birçok istatistik var. Süper Lig'in 457 ile en fazla şut çeken takımı olan sarı-lacivertliler, ceza sahası dışından en fazla şut (196), açık oyunda en fazla şut (351), şutu en fazla direkten dönen (12) takımı oldu.