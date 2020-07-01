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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstatistiklerde lider

İstatistiklerde lider Fenerbahçe

Bu sezon geride kalan 29 hafta sonunda 6. sırada bulunan 'nin zirvede yer aldığı birçok istatistik var.

Bu sezon geride kalan 29 hafta sonunda 6. sırada bulunan 'nin zirvede yer aldığı birçok istatistik var. 'in 457 ile en fazla şut çeken takımı olan sarı-lacivertliler, ceza sahası dışından en fazla şut (196), açık oyunda en fazla şut (351), şutu en fazla direkten dönen (12) takımı oldu.

  1. 1.7.2020
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