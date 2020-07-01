İstatistiklerde lider Fenerbahçe
Bu sezon geride kalan 29 hafta sonunda 6. sırada bulunan Fenerbahçe'nin zirvede yer aldığı birçok istatistik var.
Bu sezon geride kalan 29 hafta sonunda 6. sırada bulunan Fenerbahçe'nin zirvede yer aldığı birçok istatistik var. Süper Lig'in 457 ile en fazla şut çeken takımı olan sarı-lacivertliler, ceza sahası dışından en fazla şut (196), açık oyunda en fazla şut (351), şutu en fazla direkten dönen (12) takımı oldu.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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