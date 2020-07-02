Fenerbahçe'den Onyekuru harekatı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe 2. Rodrigues vakası! Cimbom'un gözdesi F.Bahçe'ye

'den Onyekuru harekatı

Fenerbahçe'den Onyekuru harekatı

G.Saray'ın eski yıldızlarına ve hedeflerine sürekli kanca atan bu kez de ezeli rakibinin kiralık oyuncusu Onyekuru'yu gündemine aldı. Monaco ile temasa geçen Sarı- Lacivertliler, G.Saray'da 6 ayda 650 bin kazanan genç forvete 1 sezon için 2 milyon Euro teklif etti.

Son iki yılda 'ın eski yıldızlarına ya da hedefindeki isimlere kanca atan 'den ortalığı karıştıracak bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

ÖNCE MONACO İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe ilk olarak Nijeryalı yıldızın kulübü Monaco ile temasa geçti.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Yönetim ardından da Onyekuru'nun menajeriyle görüşme yaptı. Fener'in G.Saray'da 6 ayda 650 bin kazanan genç yıldıza 1 sezon için 2 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor.

G.SARAY'I İSTİYORDU AMA...

Daha önce kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ısrarla belirten Onyekuru'nun bu müthiş teklif sonrası ne yapacağı büyük bir merakla bekleniyor. (Takvim)

  1. 02.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Onyekuru harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA