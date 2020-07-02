Fenerbahçe'den Onyekuru harekatı

Son iki yılda Galatasaray'ın eski yıldızlarına ya da transfer hedefindeki isimlere kanca atan Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

ÖNCE MONACO İLE GÖRÜŞÜLDÜ



Alınan bilgilere göre Fenerbahçe ilk olarak Nijeryalı yıldızın kulübü Monaco ile temasa geçti.

ARADA BÜYÜK FARK VAR



Yönetim ardından da Onyekuru'nun menajeriyle görüşme yaptı. Fener'in G.Saray'da 6 ayda 650 bin Euro kazanan genç yıldıza 1 sezon için 2 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor.

G.SARAY'I İSTİYORDU AMA...



Daha önce kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ısrarla belirten Onyekuru'nun bu müthiş teklif sonrası ne yapacağı büyük bir merakla bekleniyor. (Takvim)