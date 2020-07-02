Fenerbahçe'den Onyekuru harekatı
G.Saray'ın eski yıldızlarına ve transfer hedeflerine sürekli kanca atan Fenerbahçe bu kez de ezeli rakibinin kiralık oyuncusu Onyekuru'yu gündemine aldı. Monaco ile temasa geçen Sarı- Lacivertliler, G.Saray'da 6 ayda 650 bin Euro kazanan genç forvete 1 sezon için 2 milyon Euro teklif etti.
Son iki yılda Galatasaray'ın eski yıldızlarına ya da transfer hedefindeki isimlere kanca atan Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
ÖNCE MONACO İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe ilk olarak Nijeryalı yıldızın kulübü Monaco ile temasa geçti.
ARADA BÜYÜK FARK VAR
Yönetim ardından da Onyekuru'nun menajeriyle görüşme yaptı. Fener'in G.Saray'da 6 ayda 650 bin Euro kazanan genç yıldıza 1 sezon için 2 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor.
G.SARAY'I İSTİYORDU AMA...
Daha önce kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ısrarla belirten Onyekuru'nun bu müthiş teklif sonrası ne yapacağı büyük bir merakla bekleniyor. (Takvim)
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Onyekuru harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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