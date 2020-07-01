Fenerbahçe'den yeni hoca açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili konuştu.

İşte Koç'un açıklamaları:

İki tür hoca vardır, tecrübeli, olgun, belli marka olmuş, sizin hikayenizi satın alacak. Veya genç hoca dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu.

"SEZON BİTİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz.

YERLİ Mİ YABANCI MI?

Ali Koç: O detaya girmeyelim. Emre Belözoğlu önemli. Ciddi uluslararası bağlantıları var. Müthiş bir Fenerbahçe aidiyet duygusu var, lider. Emre zeki, çok çalışkan, artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Fenerbahçe'nin hayatında önemli bir hoca olacaktır.