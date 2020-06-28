Fenerbahçe Kenan Karaman'ın peşinde!
Orta sahadaki boşluğu Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'la dolduracak olan Fenerbahçe, forvet hattı için de gurbetçi golcü Kenan Karaman'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Düsseldorf Bundesliga'da küme düştüğü için 2 milyon euro’ya ‘serbest kalma hakkı’ elde eden milli golcüye teklif yapacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Milli oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da dün küme düştü. Kenan'ın sözleşmesinde takımının düşmesi halinde 2 milyon euro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim bu maddeden yararlanarak Karaman'ın renklerine bağlamak istiyor. Forvette görev yapan Kenan için önümüzdeki hafta girişimde bulunulması bekleniyor.
ZANKA DA DÜŞTÜ!
Öte yandan Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Union Berlin'e 3-0 yenilen Fortuna Düsseldorf, 2. Lig'e düştü. Alman ekibinde, Kenan Karaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'den kiralanan Zanka ve Kaan Ayhan da forma giyiyordu. Zanka mücadeleye ilk 11'de başlarken 29 dakika sahada kalabildi.
- 28.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Kenan Karaman'ın peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.