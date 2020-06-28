Fenerbahçe Kenan Karaman'ın peşinde!

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Milli oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da dün küme düştü. Kenan'ın sözleşmesinde takımının düşmesi halinde 2 milyon euro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim bu maddeden yararlanarak Karaman'ın renklerine bağlamak istiyor. Forvette görev yapan Kenan için önümüzdeki hafta girişimde bulunulması bekleniyor.

ZANKA DA DÜŞTÜ!

Öte yandan Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Union Berlin'e 3-0 yenilen Fortuna Düsseldorf, 2. Lig'e düştü. Alman ekibinde, Kenan Karaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'den kiralanan Zanka ve Kaan Ayhan da forma giyiyordu. Zanka mücadeleye ilk 11'de başlarken 29 dakika sahada kalabildi.