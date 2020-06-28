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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Süper Lig devi devrede! Kenan Karaman hamlesi!

'ın peşinde!

Fenerbahçe Kenan Karaman'ın peşinde!

Orta sahadaki boşluğu 'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'la dolduracak olan , forvet hattı için de gurbetçi golcü 'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Düsseldorf Bundesliga'da küme düştüğü için 2 milyon euro’ya ‘serbest kalma hakkı’ elde eden milli golcüye teklif yapacağı öğrenildi.

, forması giyen 'ı yakın takibe aldı. Milli oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da dün küme düştü. Kenan'ın sözleşmesinde takımının düşmesi halinde 2 milyon euro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim bu maddeden yararlanarak Karaman'ın renklerine bağlamak istiyor. Forvette görev yapan Kenan için önümüzdeki hafta girişimde bulunulması bekleniyor.

ZANKA DA DÜŞTÜ!
Öte yandan Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Union 'e 3-0 yenilen Fortuna Düsseldorf, 2. Lig'e düştü. Alman ekibinde, Kenan Karaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'den kiralanan Zanka ve da forma giyiyordu. Zanka mücadeleye ilk 11'de başlarken 29 dakika sahada kalabildi.

  1. 28.6.2020
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