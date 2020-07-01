HaberlerGaleriFenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2'lik skorla deviren Fenerbahçe, 30'uncu haftada Göztepe'yi konuk edecek. Çalışmalarını sürdüren Kanarya'da futbolcular kuvvet antrenmanı yaptı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden paylaşılan görüntülerde Emre Belözoğlu ise büyük dikkat çekti. İşte detaylar...
1 Temmuz 2020 Çarşamba 18:51
Güncelleme: 01.07.2020 18:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, sabah idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptı.
Futbolcular antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.
ZAJC'DA KATILDI
Ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönen Zajc Yeni Malatyaspor maçını kaçırmıştı.
Türkiye'ye geri dönen yıldız futbolcu bugünkü idmanda yerini aldı.