Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2'lik skorla deviren Fenerbahçe, 30'uncu haftada Göztepe'yi konuk edecek. Çalışmalarını sürdüren Kanarya'da futbolcular kuvvet antrenmanı yaptı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden paylaşılan görüntülerde Emre Belözoğlu ise büyük dikkat çekti. İşte detaylar...
1 Temmuz 2020 Çarşamba 18:51 Güncelleme: 01.07.2020 18:51
Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, sabah idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptı.

Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...

Futbolcular antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.

Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...

ZAJC'DA KATILDI

Ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönen Zajc Yeni Malatyaspor maçını kaçırmıştı.

Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...

Türkiye'ye geri dönen yıldız futbolcu bugünkü idmanda yerini aldı.

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