Emre Belözoğlu itiraf etti! ''Gökhan Töre...''
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maça Gökhan Töre'nin kırmızı kartı damga vurdu. Malatyaspor cephesi maç sonu verilen bu karara isyan ederken, olayın kahramanlarından olan Emre Belözoğlu pozisyonla ilgili itirafta bulundu. Deneyimli isim, Gökhan'ın kendisine dirsek atmadığını söyledi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre ile hava topu mücadelesinin ardından yerde kalması ve rakibinin ikinci sarı kartla atılmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"GÖKHAN TÖRE DİRSEK ATMADI"
Beyaz Tv'ye konuşan Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin atıldığı pozisyonla ilgili olarak "Gökhan Töre bana dirsek atmadı" ifadelerini kullandı.
GEVREK: "KEŞKE SAHADA SÖYLESEYDİ"
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Emre Belözoğlu'nun bu sözlerinin Beyaz TV'de aktarılmasının ardından canlı yayın sırasında "Keşke sahada bunu söyleseydi." derken "Emre Belözoğlu'a yakıştıramadım." açıklamasını yaptı.
Adil Gevrek ayrıca "Hakemlerde sıkıntı var. Kimse sorsan herkes dert yanıyor. Bence hakemler yeteneksiz ve korkaklar. Hak ve hukuk konusunda o korkularına yeni düşünüyorlar." dedi.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 00:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Belözoğlu itiraf etti! ''Gökhan Töre...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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