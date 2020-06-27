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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu itiraf etti! ''Gökhan Töre...''

itiraf etti! ''...''

Emre Belözoğlu itiraf etti! ''Gökhan Töre...''

'nin 'u 3-2 mağlup ettiği maça 'nin kırmızı kartı damga vurdu. Malatyaspor cephesi maç sonu verilen bu karara isyan ederken, olayın kahramanlarından olan pozisyonla ilgili itirafta bulundu. Deneyimli isim, Gökhan'ın kendisine dirsek atmadığını söyledi.

kaptanı , Yeni Malatyasporlu ile hava topu mücadelesinin ardından yerde kalması ve rakibinin ikinci sarı kartla atılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"GÖKHAN TÖRE DİRSEK ATMADI"
Beyaz Tv'ye konuşan Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin atıldığı pozisyonla ilgili olarak "Gökhan Töre bana dirsek atmadı" ifadelerini kullandı.

GEVREK: "KEŞKE SAHADA SÖYLESEYDİ"
Başkanı , Emre Belözoğlu'nun bu sözlerinin Beyaz TV'de aktarılmasının ardından canlı yayın sırasında "Keşke sahada bunu söyleseydi." derken "Emre Belözoğlu'a yakıştıramadım." açıklamasını yaptı.

Adil Gevrek ayrıca "Hakemlerde sıkıntı var. Kimse sorsan herkes dert yanıyor. Bence hakemler yeteneksiz ve korkaklar. Hak ve hukuk konusunda o korkularına yeni düşünüyorlar." dedi.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 00:41
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