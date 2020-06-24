Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 milyon Euro'ya transfer oluyor

Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Falcao'nun yanına golcü arayan Galatasaray, bu sezon attığı gollerle öne çıkan genç ismi gözüne kestirmişti. Fenerbahçe'nin de bir süre önce bu oyuncu için devreye girdiği öne sürülmüştü. İki takıma da o isimden kötü haber geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)