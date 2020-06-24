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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 milyon Euro'ya transfer oluyor
Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Falcao'nun yanına golcü arayan Galatasaray, bu sezon attığı gollerle öne çıkan genç ismi gözüne kestirmişti. Fenerbahçe'nin de bir süre önce bu oyuncu için devreye girdiği öne sürülmüştü. İki takıma da o isimden kötü haber geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Haziran 2020 Çarşamba 11:53
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Golcü arayışında olan Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi almıştı. Ardından sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de bu oyuncu için devrede olduğu iddia edilmişti.
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O isimden iki ekibe de kötü haber geldi. İşte detaylar...
Hollanda Ligi takımlarından Heracles'te forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu Cyriel Dessers'in yeni takımı belli oldu.
Belçika basınından Het Laatste Nieuws'un haberine göre Racing Genk, 4 milyon Euro karşılığında Nijeryalı futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı.
Haberde oyuncunun kulübü Heracles'in 6 milyon Euro talep etmesine rağmen 2 milyon Euro'luk indirimi kabul ettiği ifade edildi.