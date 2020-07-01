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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe 3’lü jübile planı

3’lü jübile planı

3’lü jübile planı

F.Bahçe, efsane isimleri , Alex de Souza ve 'e öncesi 'nda düzenlenecek dev bir organizasyonla jübile yaptırmayı planlıyor.

F.Bahçe, efsane isimleri , Alex de Souza ve 'e öncesi 'nda düzenlenecek dev bir organizasyonla jübile yaptırmayı planlıyor. Sezon sonu futbolu bırakacak Emre ile geçen yıl aktif hayatını sonlandıran Volkan'ın yerli isimlerden bir takımla sahada olması planlanıyor.
  1. 1.7.2020
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