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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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şut çalıştı

Kanarya şut çalıştı

dün yaptığı idmanla sınavı hazırlıklarına devam etti. 5’e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.

dün yaptığı idmanla sınavı hazırlıklarına devam etti. 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.
  1. 1.7.2020
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