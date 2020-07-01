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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Şimşek ile üçüncü kez

Şimşek ile üçüncü kez

Bu haftaki maçına hakem atandı. Şimşek, sarılacivertli takımın daha önce 2 maçında düdük çaldı.

Bu haftaki maçına hakem atandı. Şimşek, sarılacivertli takımın daha önce 2 maçında düdük çaldı. Kanarya bunlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 'ye 2 çıkardı. Hakem Şimşek, Göztepe'nin de 2 karşılaşmasında görev yaptı. ekibi de aynı şekilde 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Göztepe'ye 5 sarı kart çıktı.
  1. 1.7.2020
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