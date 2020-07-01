Karar Ekici’nin - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Karar Ekici’nin

Karar Ekici’nin

Karar Ekici’nin

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 'ye yeni kontrat için aldığı ücretin yarısı teklif edilecek.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 'ye yeni kontrat için aldığı ücretin yarısı teklif edilecek. Şu an 1.4 milyon euro kazanan orta saha oyuncusu, 600-700 bin euro civarında bir rakamı kabul ederse sarı-lacivertlilerde devam edecek. Aksi taktirde yönetimi, Mehmet Ekici ile yolları ayıracak.
  1. 1.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karar Ekici’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA