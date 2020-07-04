Erman Toroğlu'ndan flaş Ferdi Kadıoğlu yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısını değerlendirdi. İlk yarıda 2 gol atarak yıldızlaşan Fenerbahçeli yıldız Ferdi Kadıoğlu ile ilgili, "Ferdi Kadıoğlu çıktı oynuyor, mücadele ediyor, 2 de gol attı. Bu çocuk baya isyan ediyordu. Beni oynatırsanız oynatın, yoksa bırakın gideyim diyordu. Ben bu takımda oynarım. Çocuk bunu diyordu. Bu çok önemli. Şunu görüyoruz ki, Ferdi doğru işler yapmış ve hak ettiğini de almış." ifadelerini kullandı.
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